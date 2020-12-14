من مرتضى منصور لـ أحمد طنطاوي.. النواب الأكثر جدلا خارج برلمان 2021

خسر عدد من النواب مقاعدهم في انتخابات مجلس النواب 2020، منهم من خرج من السباق مبكرا في الجولة الأولى ومنهم من صمد حتى جولة الإعادة إلا أنه خرج في نهاية المطاف، لتحل محلهم وجوه جديدة.





1. مرتضى منصور يعتبر مرتضى منصور، النائب الأكثر جدلا داخل مجلس النواب، الذي حطم الأرقام القياسية في طلبات رفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته من المجلس الحالي، بجانب البلاغات المقدمة ضده من مختلف الجهات والأشخاص، الأمر الذي كان سببا في ضرب شعبيته وخسارته المدوية في انتخابات مجلس النواب 2020.

على مدار يومين متتالين، تصدرت انتخابات دائرة ميت غمر اهتمامات متابعي انتخابات مجلس النواب، ولم تحظ أي دائرة أخرى بمثل هذا الصخب نظرا لحدة المنافسة والمفاجأة المدوية التي تلقاها نائب الدائرة ومرشحها الأبرز بالانتخابات بعد إقصائه من الجولة الأولى وحصوله على المركز السادس من حيث عدد الأصوات.

لم تمكنه هذه النتيجة من الدخول في جولة الإعادة، التي أسفرت عن فوز كل من أحمد الألفي والدكتور محمود العزب، لتضاف هزيمة جديدة إلى سجل رئيس نادي الزمالك بعد أيام من حل مجلس إدارته على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل اللجنة الأوليمبية.

2. أحمد طنطاوي كان النائب أحمد طنطاوي عضو ائتلاف المعارضة بالبرلمان "25-30" دائم الاختلاف في وجهات النظر مع رئيس مجلس النواب، منذ الجلسة الأولى كما كان على رأس قائمة المطرودين من الجلسة العامة فتم طرده 4 مرات، أبرزها خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، عندما انفعل على مسئول الحكومة وقام برمي الميكروفون على الأرض.

قرر عبد العال طرد طنطاوى وإحالته إلى لجنة القيم بالمجلس، قائلا: "النائب أحمد طنطاوى دائم إثارة أحداث شبيهة.. وواقعته اليوم مقصودة"، وذلك فى سياق الإخلال بواجبات العضوية.

نجح النائب طنطاوى في المنافسة بانتخابات 2020 والوصول إلى جولة الإعادة بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، إلا أنه خسر في النهاية بعد حصوله على 53529 صوتًا، في مقابل فوز النواب: السيد شمس الدين لحصوله على 73795 صوتًا، باسم حجازي 63103 أصوات، وياسر منير على 62855 صوتًا.

3. هيثم الحريري

سار نائب الإسكندرية وعضو ائتلاف "25-30" هيثم الحريري على نهج نظيره "طنطاوي"، وأحيل هو الآخر إلى لجنة القيم بعدما انفعل في اعتراضه على رئيس المجلس لعدم منحه الكلمة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطلب منه رئيس المجلس الجلوس فى مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، لكن الحريرى رفض متهما إياه بالإخلال باللائحة، ليطرح بعدها رئيس المجلس أمر إحالته إلى لجنة القيم على النواب، وتمت الموافقة.





وفي انتخابات مجلس النواب 2020 وعلى غرار "طنطاوي"، نجح الحريري في دخول جولة إعادة المرحلة الأولى، إلا أنه خسر هو الآخر في الانتخابات مقابل فوز اثنين من مرشحي حزب مستقبل وطن، وهما النائب محمد جبريل محمد حسين والنائب محمود سامح عبدالحميد أمين.





4. أسامة شرشر

بالحديث عن النواب المثيرين للجدل والمحالين إلى لجنة القيم بالبرلمان، يعد النائب أسامة شرشر أول النواب المحالين للجنة القيم منذ انعقاد المجلس، ردا على واقعته الشهيرة فى 28 يونيو 2016، ونشر النائب فيديو إباحيا على جروب واتساب خاص بنواب المجلس، لينتفض بعدها الأعضاء ويحال شرشر إلى لجنة القيم للتحقيق فى الواقعة.





لم يمض النائب طويلا في انتخابات مجلس النواب، وخرج مبكرا من الجولة الأولى، بعدما شهدت دائرة منوف وسرس والسادات، جولة إعادة بين أحمد أبو زيد الحاصل على 49557 صوت، وعادل طلبة 20971 صوت، والأمير الجزار على 20472 صوت، وأيمن معاذ الحاصل على 18278 صوت، فيما خرج من السباق أسامة شرشر، ليفوز بمقعدي الدائرة نائبا مستقبل وطن أحمد أبو زيد وأيمن معاذ.



5. إلهامي عجينة





أثار النائب إلهامي عجينة الجدل منذ دخوله البرلمان، الذي بدأ بتصريحاته الصادمة التي طالب فيها بختان الإناث وإجراء كشوف عذرية للبنات ومنع القبلات داخل المجلس، كما طالب النائبات بالاحتشام وعدم ارتداء الملابس الكاجوال، فضلا عن تصريحه بأن 64% من الرجال يعانون من ضعف جنسي، وأخيرا واقعة اعتدائه على الأطباء بمستشفى شربين بالدقهلية في أعقاب انتشار فيروس كورونا.



