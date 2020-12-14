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ديني

الخريطة الزمنية المقترحة لامتحانات وإجازات جامعة الأزهر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:44 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن الخريطة الزمنية للامتحانات في جامعة الأزهر لعام 2020-2021.

وقال الشربيني، لـ صدى البلد، إنه تم تقديم مذكرة توضيحية بمقترحات تحتوى على الخريطة الزمنية لامتحانات العام الجامعي 2020-2021، وتسليمها للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

وذكر أن المذكرة أوضحت، أن بداية الدراسة كانت في السابع عشر من أكتوبر 2020، علي أن يكون نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 21 يناير2021، بينما تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول في السبت 23 يناير وتستمر حتى الخميس 4 فبراير2021.

وأشار إلى أن المذكرة، بينت أن اجازة نصف العام تبدأ من السبت 6 فبراير حتي الخميس 18 من نفس الشهر، على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني في السبت 20 فبراير ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 10 يونيو ، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني تحدد لاحقا.

بدوره، اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مواعيد الامتحانات، على أن تنتظر تصديق مجلس جامعة الأزهر عليها.

حقيقة وجود شراكة بين جامعة الأزهر واحدى الشركات
نفت جامعة الأزهر ادعاء إحدى الشركات الخاصة بوجود شراكة بينها وبين الجامعة فى مجال أبحاث و إنتاج وتسويق الخلايا الجذعية.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، في بيان له اليوم، أن إحدى الشركات قامت باستغلال لوجو الجامعة ولوجو الأزهر الشريف و نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت تحت عنوان شركاء العمل بما يوحي  ان هناك شراكة بينها وبين الجامعة.

واهاب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر ، بعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن اى شراكة بين جامعة الأزهر واى جهة أخرى تكون بعد استيفاء الشكل القانونى ، واستطلاع  الرأى بشأن تلك الشراكات ، واخذ الموافقات اللازمة والتى تتفق مع القانون والقواعد المنظمة للعمل داخل الجامعة مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية  مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.

وأكد المركز أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لقيامها بالادعاء بوجود اتفاق بينها وبين جامعة الأزهر.
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