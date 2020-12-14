الخريطة الزمنية المقترحة لامتحانات وإجازات جامعة الأزهر

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن الخريطة الزمنية للامتحانات في جامعة الأزهر لعام 2020-2021.





وقال الشربيني، لـ صدى البلد، إنه تم تقديم مذكرة توضيحية بمقترحات تحتوى على الخريطة الزمنية لامتحانات العام الجامعي 2020-2021، وتسليمها للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.





وذكر أن المذكرة أوضحت، أن بداية الدراسة كانت في السابع عشر من أكتوبر 2020، علي أن يكون نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 21 يناير2021، بينما تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول في السبت 23 يناير وتستمر حتى الخميس 4 فبراير2021.





وأشار إلى أن المذكرة، بينت أن اجازة نصف العام تبدأ من السبت 6 فبراير حتي الخميس 18 من نفس الشهر، على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني في السبت 20 فبراير ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 10 يونيو ، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني تحدد لاحقا.





بدوره، اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مواعيد الامتحانات، على أن تنتظر تصديق مجلس جامعة الأزهر عليها.





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