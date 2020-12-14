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آبار للدفن تحتوي على توابيت.. مصطفى وزيري يوضح تفاصيل كشف أثري جديد في سقارة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، عن تفاصيل العثور على آبار للدفن بها توابيت أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة بمنطقة سقارة.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة": "هناك الكثير من الآبار لم يتم الكشف عنها حتي الآن".

وتابع:" الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تفقد بئرا بعمق ستة أمتار في الجبل، يحوي مجموعة من التوابيت فوق بعضها، والبئر يضم قطعا أثرية ولوحات وتماثيل صغيرة الحجم ومقتنيات المقابر.

ولفت إلى أن التوابيت تعود للدولة الحديثة ما بين الأسرة الـ18 والـ19، مضيفا أن اليوم شهد مناظرة بينه وبين عالم المصريات زاهي حواس حول الحقبة التابعة لها التوابيت.

ونوه إلى، أن عدد التوابيت كبير، فضلا عن أن عملية تقوية التوابيت الخشبية في مكانها تستغرق بضع أسابيع للعمل، وبعض القطع الأثرية المكتشفة اليوم مستخدمة حتى الفترة البطلمية، لافتا إلى أن هناك احتمالية وجود مكان قريب من المكان الذي اكتشفت فيه التوابيت للإقامة مصنوع من الطوب اللبن، واكتشافه إضافة هامة وأتمنى أن نجد مكان الإعاشة والاستقرار لصانعى التوابيت.
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