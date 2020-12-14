تنس طاولة الأهلي بطلا للجمهورية تحت 15 سنة

حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تحت 15سنة، لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، أمس الأحد.





وتوج ناشئو وناشئات الأهلي بلقب الجمهورية عقب الفوز على المنافس التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.





ومثل فريق الناشئين في البطولة مؤمن صلاح، وياسين ياسر، وحسين وائل، بينما ضمت قائمة ناشئات الأهلي كلا من: هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين.



