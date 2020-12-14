ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

النار أكلت الأخضر واليابس.. ماذا حدث في مخزن 22 بـ ميناء الإسكندرية؟

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:13 م
حريق ميناء الأسكندرية
حريق ميناء الأسكندرية
Advertisements
أحمد بسيونى- حمادة خطاب
نشب عصر اليوم، الإثنين، حريق هائل داخل مخزن 22 بميناء الإسكندرية اليوم، الإثنين، والذي يضم محتويات كثيرة من البضائع والمهملات بالميناء.

وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، بلاغا من هيئة الميناء بنشوب حريق هائل في مخزن ٢٢ بشكل مفاجئ، وتوجهت قوات الدفاع المدني والحريق والأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق.

وقال ميناء الإسكندرية، في بيان، إن حريقًا اندلع في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، وأن المخزن  مكون من أرضي وأربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع. 

وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية، وبدء التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها، ولا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم تحدث أي انفجارات.

وتابع البيان، أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

فيما تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقع الحريق بمصلحة الجمارك "مخزن روما" بميناء الإسكندرية، لمتابعة عمليات الإطفاء. 

وعلى الفور أصدر المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، قرارا بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق الذي نشب بأحد المخازن داخل ميناء الاسكندرية للوقوف علي أسباب نشوب الحريق.

كما طلب لاشين تحريات المباحث حول الواقعة، ومعاينة مكان الحريق وسؤال العاملين بالمخزن.


وتحاول قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، السيطرة علي حريق نشب بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بهيئة ميناء الإسكندرية.

وبالمعاينة والفحص تبين ان المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن  به بضائع.

تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء .

كما تم إخلاء  المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وقد حدث  سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران و السيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو  المعدات ولم يحدث أي  انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حريق هائل داخل مخزن خردة في رأس البر.. شاهد

السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية في منيا القمح

إخلاء المنطقة المجاورة.. حريق بـ جمارك الإسكندرية و16 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

تفاصيل حريق مخزن 22 بـ جمارك الإسكندرية |صور

انهيارات وإخلاء.. محافظ الاسكندرية يتفقد موقع حريق ميناء الإسكندرية ..شاهد

أحمد موسى يعرض أول فيديو لحريق ميناء الإسكندرية الكبير ..شاهد

ترشيحاتنا

الصحة البريطانية: رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا

العثور على جثة فنانة هندية مشهورة في ظروف غامضة

دايت ورياضة.. قصة نجاح شقيقتين توأمتين في خسارة 40 كجم في 3 أشهر: كسبنا صحتنا

يحدث في الإسكندرية.. مطر ورياح وتعطيل دراسة وحريق بالجمرك

أمطار غزيرة غدًا.. الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الرملية التي تضرب البلاد

رسميًا.. أمريكا تفرض عقوبات على تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور

احترس منها .. 6 أسباب وراء تبول الأطفال الليلي

من أجل صورة.. شاهد أب يخاطر بطفليه على حافة جبل منهار