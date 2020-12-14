النار أكلت الأخضر واليابس.. ماذا حدث في مخزن 22 بـ ميناء الإسكندرية؟

نشب عصر اليوم، الإثنين، حريق هائل داخل مخزن 22 بميناء الإسكندرية اليوم، الإثنين، والذي يضم محتويات كثيرة من البضائع والمهملات بالميناء.





وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، بلاغا من هيئة الميناء بنشوب حريق هائل في مخزن ٢٢ بشكل مفاجئ، وتوجهت قوات الدفاع المدني والحريق والأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق.





وقال ميناء الإسكندرية، في بيان، إن حريقًا اندلع في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، وأن المخزن مكون من أرضي وأربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.





وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية، وبدء التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.





كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها، ولا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم تحدث أي انفجارات.





وتابع البيان، أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.





فيما تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، موقع الحريق بمصلحة الجمارك "مخزن روما" بميناء الإسكندرية، لمتابعة عمليات الإطفاء.



