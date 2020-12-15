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رياضة

جوزيه: وائل جمعة مؤهل لمنصب رئيس جمهورية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
جوزيه ووائل جمعة
جوزيه ووائل جمعة
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محمد رشاد
وجه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة للاعبي وجماهير القلعة الحمراء بعد تحقيق الثلاثية في الموسم المنقضي، وتحدث عن وائل جمعة مدافع الأحمر السابق.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بجانب حصد لقب الدوري المصري للمرة 42، وفاز بكأس مصر للمرة 37.

وقال جوزيه خلال تصريحات لقناة الأهلي: "أبارك للنادي الأهلي على الثلاثية العظيمة والتاريخية، وهذا العام يوجد جيل جيد وانطلاقة جديدة".

وأضاف: "كونت مجموعة من اللاعبين المميزين وكنت حريصت على لعب الكرة الجماعية، وكونت فريقا سيطر على إفريقيا لسنوات طويلة ، فترتي مع الأهلي من أفضل الفترات لي في مشواري التدريبي".

وأردف: "آخر ثلاثية حققها النادي الأهلي كانت معي في موسم 2006-2007".

كما أشاد جوزيه بمدافع الأهلي السابق وائل جمعة، قائلًا: "ما شاهدته في شخصية وائل جمعة بالملعب يمكنه من أن يكون مدربًا و(كمان يكون رئيس جمهورية!)".

وأتم: "كنت أوبخ وائل جمعة لأنه بدون شعر (أصلع)، ولكن كان الذي يهمني رجولته وإمكانياته الفنية وشخصيته في الملعب".
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