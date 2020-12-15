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رياضة

فرج عامر: الثقة الزائدة سبب تعادل سموحة أمام المحلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
فرج عامر
فرج عامر
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محمد رشاد
أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريق غزل المحلة اكتسب ثقة بسبب تراجع الفريق السكندري إلى الخلف، بعد تسجيل الهدف.

وقال فرج فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "غزل المحلة اكتسب ثقة كبيرة بسبب تراجع سموحة إلى الدفاع بعد تسجيل الهدف إلى جانب إهدار فرص عديدة والتوفيق تخلي عن الفريق وكان هناك استرخاء زائد ،تحدثت مع أحمد سامي عقب نهاية المباراة وأكد لى أنه مستاء من أداء اللاعبين والنتيجة إلى جانب بعض أخطاء لاعبي سموحة".

وأكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريق غزل المحلة سيترفع مستواه بعد 3 أو 4 أسابيع من بطولة الدوري.

وأردف فرج: "معظم أندية الدوري لم تقدم أداء جيد خلال الجولة الأولى ومنها فرق كبيرة ولكن سيراميكا واسوان قدموا مباريات كبيرة ، سموحة سيواجه صعوبة فى مباراة الاتحاد المقبلة واللقاءات بيننا لا يكن التنبؤ بالنتيجة على الإطلاق ونأمل فى تحقيق الفوز".

وخطف غزل المحلة نقطة ثمينة من سموحة عقب التعادل الإيجابي 1 - 1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021.

بدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.

وتمكن عبد الكبير الوادي  لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد  رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر احتساب  الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف  الفريق السكندري في اللقاء .

وتمكن إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال  كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني من المباراة  رغبة منهم في إحراز الهددف الثاني والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري 
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