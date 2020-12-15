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فن

"شيزو في رانيا" فيلم قد تربط بين اسمه وبين الحالة السيكولوجية الشهيرة شيزوفرينيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
شيزو ف رانيا
شيزو ف رانيا
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قسم الفن
"شيزو" هو شادي عبد المعز، زوج رانيا، يبدأ الفيلم بمحاولته انقاذها بالتنفس الصناعي داخل شقة بالإسكندرية في جو ممطر ورعد وبرق، فإذا بالبرق يضرب الكهرباء التي تصل إلى جسديهما وهما في وضع قبلة الحياة؛ فتنتقل روح شيزو داخل جسد رانيا والمفاجأة أن روح شيزو وروح رانيا يلتحمان وينتقلان معا من جسد أحدهما إلى الاخر كلما استخدما الكهرباء لهذا الغرض.

ويبدأ البحث طوال الفيلم عن الانفصال ويتحركان بجسد أحدهما والجسد الاخر نائم ، والمشكلة ان روح رانيا أحيانا تسيطر على جسد شيزو وصوته، فدائما يقع في حرج بين الناس هو ورانيا في محاولاتهما المستميتة الى الانفصال فهل ينجح شيزو ورانيا في الانفصال أم لا؟

الفيلم مدته ساعة ونصف من الكوميديا والتشويق والفانتازيا والإثارة، ومن انتاج فريق لوك سينما تيم أول فريق سينمائي، فكرة واخراج خالد محجوب (جوبا)، سيناريو وحوار جوبا ونفين فيكا.

وقد وصل مجموع الاعمال الفنية لهذا الفريق 15 عملا،  كما ان جميع الاعضاء هم خريجين وطلبة في المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بقيادة الدكتورة الكبيرة منى الصبان.

ومن المقرر عرض الفيلم في ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون في سينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية الخميس 17 / 12 / 2020 الساعة السادسة مساء برعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.
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