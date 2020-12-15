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محافظات

انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بهدف نشر الوعى بأهمية ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتي أصبحت ضرورة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

وأكد رئيس مياه القناة، أن فريق التوعية بقطاع محافظة السويس، نظم حملة توعيه مباشره لأهالي حى الملاحة ووزع بروشورات تحمل إرشادات عن كيفيه ترشيد مياه الشرب وكيفيه التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحى، وترسيخ وتعزيز مفاهيم ترشيد مياه الشرب، وأهميه قطره المياه لحياتنا، كما تم عمل ندوة توعيه بمعهد السويس الأزهرى الثانوى حيث تم إطلاع ومعرفه الطلاب بالبرامج الإلكترونية التى تخدم المواطن مثل برنامج قرائتى و125 لتلقى الشكاوى والبلاغات.

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وأضاف اللواء عصمت، أن فريق التوعية بالشركة بالإسماعيلية نظم عدة ندوات بمدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية المشتركة بالقنطرة غرب، ومدرسه عمرو بين عبدالعزيز الابتدائية في مركز ومدينة فايد، ومدرسة عثمان احمد عثمان الإعدادية بنين، واستهدفت الندوات تغير السلوكيات الخاطئة وكيفيه التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

وأشار رئيس مياه القناة، أن فريق التوعية بقطاع بورسعيد، نفذ عدة ندوات بالمدارس، منها مدرسة الرياضية الإعدادية بنين، واستهدفت الندوات ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع في عدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإسراف فى استخدامها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة
انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة
انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة
انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة
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