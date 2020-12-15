إحالة 142 موظفا حكوميا للتحقيق لعدم الالتزام الإداري بمركز كوم حمادة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.





في السياق نفسه، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.





وأسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنفا، و٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٥ شيكارات علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بأی وسيلة من وسائل الإعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





كما تم المرور على المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط الإداري وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة بالمدينة.







في سياق متصل، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات"، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة جميع الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية ورفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:

- رفع ٤٤٣ حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور.

- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو.

- رفع جميع الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات.





يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات" صباح اليوم، الثلاثاء، نفذت حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمامة تمثلت فى الآتي: "540 طنا بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طنا بالدلنجات - 96 طنا بوادي النطرون - 168 طنا بالمحمودية - 90 طنا ببدر - 135 طنا برشيد - 73 طنا بالرحمانية – 553 طنا بكفر الدوار - 175 طنا بكوم حمادة".





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس الأول، الأحد، حملات مكثفة لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بنطاق مركزي "كفر الدوار، دمنهور".





اقرأ أيضا: محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز



