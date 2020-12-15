في اليوم العالمي للشاي.. إليك أغرب الأنواع التى لن تتخيليها

يحتفل العالم فى 15 ديسمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للشاي حيث يعد من أكثر المشروبات التى يتناولها الناس بشكل يومي في مختلف انحاء العالم صحية.





ووفقا لما ذكره موقع " teabloom " يصنع الشاى العادى أو الشاى الأسود من أوراق الشاي الأخضر ، ولكن هناك العديد من أنواع الشاي الأخرى المصنوعة من نباتات وأوراق أخرى بعضها غريب وغير متوقع.





شاي القرميد الروسي

إذا كنت تفكر في الشاي المصنوع من الطوب الضخم ، فإن خيالك ليس بعيدًا عن الحقيقة، يعكس شاي القرميد الروسي في الواقع كيفية صنع هذا الشاي حيث يتم ضغط غبار الشاي الأسود أولًا في أقراص صلبة صخرية، وعندما تريد تناول كوب من الشاي ، تبشر ركنًا في الكوب الخاص بك وتسكب الماء المغلي، وهي وسيلة شائعة لنقل الشاي في روسيا. في الوقت الحاضر ، تم تحويله إلى مجرد عنصر زخرفي لا يزال هناك عدد قليل من المصانع تنتج هذا ، ولكن هناك احتمال كبير أن يتلاشى شاي القرميد الروسي.





شاي روث الباندا:

على عكس ما يوحي به الاسم ، يُزرع هذا الشاي الأخضر في جنوب غرب الصين باستخدام روث الباندا كسماد وحيد، ويشتهر الشاي بأنه أحد أغلى أنواع الشاي في العالم، سعره يصل إلى 3500 دولار أمريكي مقابل 50 جرامًا.





شاي أزرق:

ما يجعل هذا الشاي غريبًا لكثير من الناس حول العالم هو اللون الأزرق الذي تحصل عليه عندما تقوم بتخمير الأوراق وسبب اللون بسيط جدًا ومنطقي، عادة ما تكون الأوراق مصنوعة من زهور البازلاء المجففة من تايلاند.





الشاي فقاعة:

نشأ خلال الثمانينيات في تايوان وهو شاي البارد يشبه الميلك شيك، تحتوي الوصفة على قاعدة شاي وحليب وفواكه وكرات التابيوكا القابلة للمضغ، لكن عندما أصبح المشروب عصريًا في جميع أنحاء العالم ، بدأت المقاهي في تجربة نكهات مختلفة حيث كان يعتبر من أكثر أنواع الشاي غرابة ولكنه اكتسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة.





شاي طماطم بالنعناع:

يشبه شرب الحساء في فنجان الشاي، ومع ذلك فإنه يصنف على أنه شاي لذيذ، نظرًا لأن الطماطم هي المكون الرئيسي للطعم كما يضيف النعناع القليل من الغرابة إلى المزيج.





مصارعة التنين والنمر: