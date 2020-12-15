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برلمان

على عبد العال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:05 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري نجح في الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والخروج منها متعافي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد عبد العال، أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هي أكبر مقترض في العالم، قائلا: لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هي حركة الاقتصاد في العالم.

وقال: المهم في الأمر أن تكون هذه القروض في الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع في هذا الصدد.

وأشار إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع قرض الهيئة القومية للأنفاق موجودة في لجنة النقل، قائلا: نحن نتكلم الآن عن الأثر المترتب  على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية و ضمان من وزارة المالية و القرض في الحدود الآمنة.

وحول انتقادات النواب بشأن الاقتراض في حين تم اعتماد مشروع يقضي بتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى اقتصادية بدلًا من خدمية، قال رئيس البرلمان: الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التي لاحقتها سابقا.
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