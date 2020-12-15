بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية.. نائب محافظ بني سويف يتابع التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي

قام الدكتور عاصم سلامة نائب بزيارة المركز التكنولوجي الجديد بمقر الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف،والذي تم إنشاؤه ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر،في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين. محافظ بني سويف بزيارة





حيث تابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي الذي يتم تشغيله حاليا"تشغيل تجريبي تحت إشراف مدربين من وزارة التخطيط "تمهيدا لافتتاحه رسميا مع بداية العام الجديد لاستكمال منظومة العمل بتواجد المعنيين وجميع الإدارات المعاونة فى دورة عمل المنظومة الحديدة،حيث سيقدم المركز "خدمات المحليات"التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية وتشمل إصدار تراخيص البناء والإحلال والتجديد وتلقى طلبات التصالح وغيرها من الخدمات الجماهيرية .





اقرأ أيضا :





وتبادل"الدكتور عاصم سلامة" الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وإزالة أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب،علاوة على متابعة منظومة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء ،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية،خاصة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تمديد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية العام الجاري ،متابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمواطنين المترددين على المركز.





كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمبني القديم للإدارة الهندسية ،والذي يتم تجهيزه وتأهيله ورفع كفائته، تمهيدا لاستغلالها كمقر إداري للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات والقطاعات،خاصة تلك التي تقدم خدمات جماهيرية وتتماس بشكل أساسي مع الاحتياجات اليومية مع المواطنين.





رافق النائب خلال زيارته للمركز التكنولوجي كل من:اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،والأستاذة داليا فيض الله المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية.