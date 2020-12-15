«البحوث الإسلامية» يعقد سلسلة لقاءات تثقيفية بمدينة البعوث

بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم بالتعاون مع مركز تطوير الطلاب الوافدين تنفيذ سلسلة لقاءات ثقافية، للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، بعنوان "ملتقى الأخوة الإنسانية" ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والعلمية التي ينظمها الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من مختلف دول العالم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر الذي يولي الطلاب الوافدين اهتمامًا كبيرًا، باعتبارهم سفراء للأزهر في بلادهم المختلفة يحملون منهجه الوسطي وينشرون صحيح الدين.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن هذه الندوة تأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة التي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب المعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطي.





أضاف عياد أن الندوة التي تنفذ بشكل مستمر يشتمل برنامجها على العديد من المحاور المهمة التي تتناول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وثمرات هذا التطبيق التي تعود على الفرد والمجتمع، وأهمية ذلك في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين، وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، كما يتضمن برنامج الندوة فقرات إنشاد متنوعة للطلاب الوافدين.



