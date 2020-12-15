لبحث سبل التعاون.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء ، وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الكاتب الصحفي فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية العربية و نقابة الصحفيين الفرعية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية والأكاديمية العربية ، حيث أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار استعداد الأكاديمية للتعاون مع النقابة في المجالات ذات الصلة.





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وأكد رئيس الاكاديمية على اهمية دور الصحافة و الإعلام في ظل التطورات والتحديات في الوقت الراهن ودوره في ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.





من جانبه، عبر الكاتب الصحفي فكري عبد السلام، والوفد المرافق له، عن شكره لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، معربًا عن تطلعه لتعاون كامل مع ذلك الصرح العلمي العربي المتميز علي أرض مصر.





وأشاد عبد السلام بما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات علمية ومعملية وبنية تحتية علي اعلي مستوى مما جعلها في مصاف كبريات الجامعات في مصر والمنطقة العربية.





وحضر اللقاء عمرو حافظ، وكيل النقابة، والاستاذ السيد سعيد، سكرتير النقابة، والأستاذة بسمة الشحات، عضو المجلس ومراقب عام النشاط بالنقابة الفرعية، وهنأهم بمناسبة اختيارهم لمجلس النقابة.





واستقبل الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الطفل حمزة نجل الشهيد البطل العقيد احمد صابر منسي في مكتبه بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية، قائلًا له: "باب مكتبي مفتوح دائمًا لك".

وحرص "عبد الغفار" علي اصطحاب نجل لحضور طابور عرض طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا ، كما قام بإهدائه هدية تذكارية خلال حضور اجتماع اتحادات طلاب الأكاديمية.

وقال رئيس الاكاديمية: يجب علينا تقديم الدعم والرعاية لأسر شهدائنا ، ردًا للجميل وتقديرا لدورهم الوطني مؤكدًا أن اسم الشهيد الاسطورة سيظل محفورا فى قلوب ووجدان الملايين، بعد أن قدم حياته فداء عن الجميع ليحمي مصر من أعداء الوطن.

وأعرب "عبد الغفار" عن تقديره واعتزازه بالشهيد البطل أحمد صابر منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لهجوم العناصر الإرهابية في مربع "البرث" بسيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.