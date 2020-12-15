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رياضة

بروسيا دورتموند يفوز على بريمن 2 - 1.. وشتوتجارت يتعادل مع يونيون في البوندسليجا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق بروسيا دورتموند على نظيره فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الألماني.

رافاييل جيريرو افتتح التسجيل لـ دورتموند في الدقيقة 12، قبل أن يعادل مهاولد النتيجة لــ بريمن في الدقيقة 28.

وأحرز ماركو رويس الهدف الثاني لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 78 بعد ارتداد ضربة الجزاء التي تصدى لها حارس بريمن، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا للنقطة 22 في المركز الرابع، وتوقف رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، تعادل شتوتجارت مع يونيون برلين بهدفين لمثليهما.

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