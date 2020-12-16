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توك شو

حلاق السعادة لـ ريهام سعيد: أصنع "الباروكة" مجاناً لأطفال السرطان.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
كوافير
كوافير
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البهى عمرو
يظل شبح فقدان الشعر ألمًا لا يفارق الأطفال المصابين بالسرطان، في كل لحظة ينظرون فيها إلى المرآة، حتي وإن كان هناك دعم كبير بالحب والألعاب والحفلات والوسائل الأخرى لإسعادهم وتخفيف آلامهم.

وفي هذا الصدد، عرضت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، تقريرًا يرصد كيف استغل "حلاق السعادة"، الشعر المقصوص وصنع "باروكة" طبيعية منه لأجل أطفال السرطان.

وقال سامح سلّام، وشهرته "حلاق السعادة" :"بروح كل شهر لمستشفى سرطان الأطفال 57، ومعهد الأورام، وبسأل مين محتاج شعر، وببدأ فعلا اشتغل لهم البواريك، أطفال وكبار كمان، ونعمل في هذا المشروع منذ 2015 وهناك متبرعون كثر، والقص بيكون مجانًا".

وكشف أنه حتي الآن نفذ عددا كبيرا من "البواريك"، لأعمار مختلفة، بالمجان ودون أي مقابل.
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