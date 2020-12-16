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رياضة

توقعات الجماهير لمواجهتي الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:16 ص
توقعات الجماهير
توقعات الجماهير
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رنا اشرف
‎يلتقي الأهلي حامل لقب بطولة الدوري، بفريق غزل المحلة يوم الجمعة المقبل في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، على ملعب الأهلي we السلام.

‎ويسعى الأهلي لمواصلة صحوته، حينما يستقبل المحلة الصاعد حديثًا للممتاز، حيث يأمل لاعبو المارد الأحمر في تحقيق الفوز الثاني بالدوري بعد ما حققوا الأول على حساب مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي على ملعب الأهلي we السلام. 

‎فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في قمة الجولة الثانية مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

‎ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الثاني بالدوري حينما يواجه بيراميدز الذي خسر أولى مواجهاته بالدوري أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية.
ورصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير حول نتيجة المباريات.

في البداية هشام خالد أحد الجماهير أنه يتوقع فوز الأهلى 3-0 على غزل المحلة موضحا أن أداء الأهلى لا يستهان به فهو من أقوى الأندية ومن المؤكد أن يحقق الفوز على غزل المحلة.

وأكد فادى السيد أن لقاء الزمالك مع بيراميدز لقاء قوى لفريقين لا يستهان بهما أو بلاعبيهما وفى الغالب ستنتهى المباراة بالتعادل أو مكسب الزمالك ٢-١

وتمني هانى محمد خسارة الزمالك ٣-١ و لكنه يؤكد أن أداء الزمالك فى الفترة الأخيرة فى تحسن كبير وملحوظ خاصة فى لقائه الأخير مع الأهلى.

وتوقع طه رزق فوز المارد الأحمر علي غزل المحلة وسيقوم بإحراز الأهداف أفشة وعلى معلول ويتوقع فوز الزمالك على بيراميدز ٢-٠ بعد أن يحرز مصطفى محمد هدفا منهم.

وقال خالد حسن أنه يتوقع فوز الأهلى ٥-٠ على غزل المحلة خاصة بعد نشوة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق بجانب قوة موسيمانى التى ظهرت فى طريقة لعب الفريق و مجهودهم الظاهر كما يتوقع فوز بيراميدز ٤-٢ ضد الزمالك فظهر أداء بيراميدز فى الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ فاجأ المشجعين.

يذكر أن بيراميدز يدخل المباراة مفتقدًا لأحد أهم نجومه رمضان صبحي الذي تعرض للطرد في المواجهة الماضية أمام الاتحاد بعد تلقيه إنذارين.
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