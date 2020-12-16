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فن

بإطلالة صباحية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
مي سليم
مي سليم
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ندى فكرى
نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها علي حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وظهرت مي سليم في الصورة بشعر جذاب حيث وضعت طلاء  شفاه باللون البينك و بعض اللمسات من المكياج مما جذب انتباه متابعيها.

وعلقت مي سليم علي الصورة قائلة :" صباح الخير " 

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وقالت الفنانة مي سليم، إنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للانتهاء من مشاهده الأخيرة. 

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها تستكمل تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية خارجيًا، مؤكدة على انشغالها بالتصوير، نظرًا لعرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة.

يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. 
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