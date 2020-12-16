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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. تفاصيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 810 جنيهات مرتفعا بذلك بنحو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر الذهب عيار 21 سجل 810 جنيهات 
وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 925 و 927 جنيهًا.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 693 و 695 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6472 جنيهًا.

سعر الذهب المصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كورونا وأسعار الذهب 

ومن جانبه وصف وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، جائحة كورونا بأنها أثرت علي كافة الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ أنها ساعدت سلبا في أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر و أعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.


وأكد  "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص
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