ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 810 جنيهات مرتفعا بذلك بنحو جنيهين.





أسعار الذهب في مصر





وصل سعر الذهب عيار 21 سجل 810 جنيهات

وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 925 و 927 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 693 و 695 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6472 جنيهًا.





سعر الذهب المصنعية





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





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