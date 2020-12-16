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فن

أخويا الناجح..إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلاد سامح حسين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة إيمي طلعت زكريا الفنان سامح حسين بعيد ميلاد  بعيد ميلاده الـ45.

و كتبت عبر خاصية الاستوري من خلال  موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : اخويا الناجح كل سنة و انت طيب و ناجح و عقبال مليون سنة. 

و احتفل الفنان سامح حسين بعيد ميلاده الـ 45، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وعلق عليها قائلًا: "مش أنا عيد ميلادي النهارده".

وقدّم الفنان سامح حسين عددا من الأعمال الكوميدية التى رسمت البهجة على وجه مشاهديها وكانت بدايته الحقيقة من خلال مسلسل "راجل وست ستات" مع الفنان اشرف عبد الباقى.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

ويشارك سامح حسين في تقديم برنامج راجل و2 ستات هو برنامج كوميدي مع الفنانة هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن ونهال عنبر التى انضمت للبرنامج مؤخرًا والبرنامج يتم عرضه على شاشة ON.

الجدير بالذكر أن أحدث الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير
أخويا الناجح..إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلاد سامح حسين
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