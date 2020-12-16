منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات أفريقيا والمونديال





يواصل منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان تدريباته خلال المعسكر المفتوح الذي يضم المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الانسات استعدادا للمشاركة في تصفيات امم افريقيا والمونديال.





ويركز الجهاز الفني علي النواحي البدنية طبقا للبرنامج الموضوع من قبل عصمت احمد مخطط الاحمال بالإضافة إلي التركيز علي النواحي الفنية لتطوير أداء اللاعبات تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وعبد الرحمن عايد المدرب المساعد وعزة ابو الخير المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي.





كانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حددت موعد إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للكرة النسائية تحت ٢٠ عاما ونظيره منتخب لبنان فى إطار الاستعداد للمشاركة ضمن تصفيات امم افريقيا وكأس العالم المقبلة.





ومن المقرر أن تقام مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية للانسات دون ال 20 عام أمام منتخب لبنان وديا يومي الاربعاء 23 ديسمبر والسبت يوم 26 ديسمبر وذلك بناء علي دعوة اتحاد الكرة المصري للمنتخب اللبناني.





وتمسك الجهاز الفني لمنتخب فراعنة النسائية بخوض مباراتين وديتين امام منتخب لبنان نهاية شهر ديسمبر الجاري فى القاهرة بهدف إكساب اللاعبات الخبرات الدولية قبل المشاركة فى تصفيات امم افريقيا والمونديال.





يذكر أن منتخب مصر الأول للسيدات لكرة القدم تغلب على منتخب دون 20 سنة، ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.





وحضر اللقاء الودي الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية. .





سجلت نادين غازي "هدفين"وميرنا محسن وسالي منصور، للمنتخب الأول، وجاء هدف فريق دون 20عاما عن طريق نادية أحمد من ركلة جزاء.



