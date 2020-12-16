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محافظات

تحرير 230 مخالفة متنوعة خلال حملات لرفع الإشغالات بالمنيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:30 م
تحرير 230 مخالفة
تحرير 230 مخالفة متنوعة خلال حملات بالمنيا
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أيمن رياض
حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 230 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، حيث شملت الحملة رفع الإشغالات وتنفيذ إنزالات إدارية وتحرير محاضر للنظافة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط داخل الشوارع والاحياء الداخلية للمركز، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية ورصد المخالفات، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع جميع تراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.


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من جانبه، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 230 مخالفة منها 60 محضر تعد على حرم الطريق، تنفيذ 150 ازالة ادارية، 20 محضر نظافة، مضيفًا انه يتم تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة من خلال المتابعة الميدانية بهدف القضاء على التجمعات داخل الأسواق لمنع انتشار العدوي بفيروس
كورونا المستجد.


وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز، أعمال تسوية وتمهيد طريق قري الغروب بالمركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة واجراء اعمال التمهيد والتسوية لكافة الطرق، لرفع المستوي الخدمي للمواطنين.


كان رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص قد افتتح أمس مركز المصادر البصرية والمعينات الخاصة بعملية الدمج لذوى الاعاقة البصرية ضمن مشروع (نحن نستطيع العيش معا )  لدمج الاشخاص ذوى الاعاقة البصرية فى التعليم بالشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولى و جمعية النور الحقيقى لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمنيا


جاء ذلك  تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا.


واكد رئيس المركز إن المشروع يسعى لدمج الأطفال ذوى الإعاقات البصرية فى المجتمع ثقافيًا ورياضيًا وتعليميًا فى مدارس الدمج الحكومية، ودعمهم بالمعدات والأدوات بتوفير أجهزة اللاب توب والآلات الكاتبة «برايل»  ، والكتب والمعينات البصرية والمستلزمات المدرسية وغيرها.

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