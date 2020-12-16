تحرير 230 مخالفة متنوعة خلال حملات لرفع الإشغالات بالمنيا

اقرأ أيضا:
تبطين ترع المنيا وحل مشاكل توصيل المياه
من جانبه، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 230 مخالفة منها 60 محضر تعد على حرم الطريق، تنفيذ 150 ازالة ادارية، 20 محضر نظافة، مضيفًا انه يتم تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة من خلال المتابعة الميدانية بهدف القضاء على التجمعات داخل الأسواق لمنع انتشار العدوي بفيروس
كورونا المستجد.
كان رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص قد افتتح أمس مركز المصادر البصرية والمعينات الخاصة بعملية الدمج لذوى الاعاقة البصرية ضمن مشروع (نحن نستطيع العيش معا ) لدمج الاشخاص ذوى الاعاقة البصرية فى التعليم بالشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولى و جمعية النور الحقيقى لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمنيا
جاء ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا.
واكد رئيس المركز إن المشروع يسعى لدمج الأطفال ذوى الإعاقات البصرية فى المجتمع ثقافيًا ورياضيًا وتعليميًا فى مدارس الدمج الحكومية، ودعمهم بالمعدات والأدوات بتوفير أجهزة اللاب توب والآلات الكاتبة «برايل» ، والكتب والمعينات البصرية والمستلزمات المدرسية وغيرها.