نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في قليوب

قادت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة إزالة إشغالات مكبرة بالسوق نطاق بحري السكة الحديد مدينة قليوب وذلك بناءً على شكاوى المواطنين من كثرة الإشغالات بالمنطقة.









جاء ذلك بحضور مجدي نجاح رئيس المدينة والسيد عبدالعظيم أحمد سعيد نائبا رئيس المدينة وقوات من الشرطة حيث تمت إزالة 20 طن قمامة وإشغالات من السوق في إطار القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





ووجهت ريان برش وتعقيم السوق وذلك في إطار توجهات الدولة لاتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).





ونفذت نائب المحافظ، حملة؛ لإزالة المبانى المخالفة التى تم رصدها من خلال منظومه المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية حيث تم رصد وإزالة 2 حالة على مساحة 7 قيراط حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية كوم أشفين التابعه للوحدة المحلية ببلقس كما تم رصد حالة متغير بكوم اشفين مقام على مساحة 100 متر بالإضافة لمعاينة ورصد 2 متغير آخر على مساحة 200 متر وتمت إزالة المخالفة.





كما تم رصد معاينة وإزالة بناء مقام على مساحة 300 متر عبارة عن سور، فضلاً عن إزالة مصنع مخالف مقام على مساحة 4 قيراط بمنطقة ميت حلفا.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة ميدانية وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة.





وقال المحافظ إن أعمال التطوير تتم بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.





وكان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد شهد إزالة عدد من مخالفات البناء، في جولة ميدانية بمدينة الخانكة، والتي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.





ومن بين المخالفات إزالة مبني دور أرضي على مساحة 300 متر، وتم عمل محضر ازاله له، كما تمت إزالة 3 مباني بالطوب السويسي على مساحة 290 متراً، وايضا إزالة مبني خرساني على مساحة 150 متراً، كما تمت إزالة هنجر لصناعه حواجز المرور على مساحه 1500متر بحوض هلال بالوحده المحليه بسرياقوس مركز ومدينة الخانكة.