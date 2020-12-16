ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تسجل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:06 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
Advertisements
شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 29 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 240 شخصا. 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إغلاق للدولة لمدة أربعة أيام اعتبارًا من ليلة رأس السنة الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين الماضي، إن حظر التجول سيبدأ مساء يوم 31 ديسمبر ويستمر حتى صباح 4 يناير.

وأعادت الحكومة التركية الشهر الجاري فرض إجراءات الإغلاق في نهاية الأسبوع وكذلك حظر التجول ليلا وسط ارتفاع في الإصابات والوفيات. ولقد تجنبت الإغلاق الكامل منذ بداية الوباء للحفاظ على استمرار الاقتصاد المحبوب في البلاد.

كما أعلن أردوغان عن بعض الدعم الإيجاري للشركات ووعد بمواصلة التخفيضات على ضرائب القيمة المضافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وزير الداخلية.. إصابة المتحدث باسم أردوغان بفيروس كورونا

تركيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

المعارضة التركية تكذب الحكومة: وفيات كورونا تجاوزت الـ 40 ألفا

دولة أردوغان الأكثر تضررا.. انفجار في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا في تركيا

أردوغان يفرض حظر التجول في تركيا بعد خروج كورونا عن السيطرة

إصابة رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

توفيت قبل العملية بساعة.. رحيل الطفلة ميرا التى أمر الرئيس بعلاجها.. فيديو

الحكومة تحسم الجدل بخصوص غلق المساجد بسبب كورونا.. فيديو

تحصيل غرامة فورية لغير مرتدي الكمامات.. الحكومة تحذر المواطنين

مفيش حظر.. 7 قرارات حكومية جديدة بشأن كورونا

بسبب كورونا.. الحكومة تعلن تطبيق تناوب حضور العاملين بالوزارات والجهات الحكومية

"فتاة ميت غمر" طالبة بزراعة عين شمس .. وعميد الكلية يعلق على واقعة التحرش الجماعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة: 1 من كل 10 أشخاص مصاب بـ كورونا

عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. اكتشفها

الأنيقة المظلومة.. الوجه الآخر لـ رانيا يوسف الفنانة الموهوبة