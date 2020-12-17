انتخاب السودان نائبًا لرئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

انتخب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف اليوم الأربعاء، مندوب السودان الدائم السفير علي بن أبي طالب، نائبًا لرئيس مجلس حقوق الإنسان، ممثلا للمجموعة الإفريقية للعام 2021.





ونقلت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن السفير علي بن أبي طالب - تأكيده في كلمة ألقاها أمام المجلس - التزام السودان بالعمل الجاد والمشترك مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي من أجل تعزيز المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان، كما أعرب عن تقديره للثقة التي أولتها المجموعة الأفريقية للسودان وترشيحه لهذا المنصب.





يذكر أن مكتب مجلس حقوق الإنسان يتكون من رئيس المجلس، وأربعة نواب، يمثلون المجموعات الجغرافية الخمس للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ونالت السودان عضوية المجلس للمرة الأولى، للفترة بين عامي 2020 و 2022، عقب انتخابه ونيله لعدد كبير من الأصوات في أكتوبر من العام الماضي، إبان الانتخابات التي جرت خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.