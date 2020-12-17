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منوعات

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
تركت كلبًا بمفرده
تركت كلبًا بمفرده في منزلها فعادت لتجد مفاجأة مزعجة
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هدير علاء
بعد أن تركت كلبها الأليف بمفرده في محل إقامتها، وجدت سيدة صينية مفاجأة سيئة في انتظارها لدى عودتها، حيث اكتشفت أن كلبها من سلالة "الهاسكي" تسبب في حالة فوضى عارمة في أنحاء مسكنها بعد أن مزق أريكة في غرفة معيشتها والوسائد الخاصة بها تمامًا.

في بداية الفيديو، الذي التقطته السيدة سيئة الحظ بعد عودتها لمسكنها، شوهد كلبها الأليف وقد كان يجلس على أرضية غرفة المعيشة محاطًا بالبقايا الممزقة من وسائد الأريكة، والتي كانت تغطي الأرضية من حوله على نحو أصاب مالكته بصدمة.


وقالت صاحبة الكلب في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها كادت تصاب بـ"انهيار عصبي" بعد أن وجدت غرفة المعيشة مدمرة تمامًا عند عودتها إلى شقتها في مدينة "تشونغتشينغ" الواقعة جنوب غرب الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ وتبين أيضًا أن الكلب المشاغب مزق أكياسًا من الطعام المخصص له وألقاه حوله على أرضية مسكنها.

وسُمع صوت السيدة، التي فضلت عدم الإعلان عن هويتها عبر وسائل الإعلام، خلال الفيديو وهي تصرخ معربة عن استيائها، في حين ظل الكلب جالسًا أمامها بهدوء.


ولاقى الفيديو الذي يرصد حالة الفوضى التي أحدثها الكلب ورد فعل صاحبته انتشارًا وتفاعلًا ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن شاركته هذه السيدة يوم الثلاثاء الماضي عبر منصة "Douyin"، والتي تعد النسخة الصينية من تطبيق "تيك توك"، وعلقت على الفيديو قائلة: "أريد أن أسأل.. إذا كان لديكم كلب مثل هذا.. فما هو شعوركم الآن؟".

وانهالت التعليقات الساخرة على هذا الفيديو وخاصة على هدوء الكلب في وسط الفوضى التي تسبب فيها، في حين أوضح خبراء أن الكلاب يمكن أن تلجأ إلى مثل هذه السلوكيات المدمرة كوسيلة للتغلب على الملل على سبيل المثال.

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد
للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد
للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد
للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد
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