3 خطوات للحصول على جسد رياضي خالٍ من الدهون.. تعرف عليها

قال عمر لبيب، مدرب اللياقة البدنية، إن هناك 3 خطوات يجب أن يقوم بها الفرد لتقليل وزنه، والتي من أبرزها: "تقليل أو منع تناول السكر، الابتعاد عن تناول الدهون، بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي أو الجري يومين على الأقل".





وأكمل: "يجب علينا تقليل أو منع السكر، لأنه يعمل على إضعاف الجهاز المناعي وتكوين دهون صعبة الحرق".





وتابع "لبيب" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، رياضة المشي والجري تساعد في تكوين شكل الجسم وإذابة الدهون الصلبة، منوها إلى ضرورة الالتزام بـالـ 3 خطوات لمدة شهرين أو 3 أشهر على الأقل حتى تظهر النتائج.





وأضاف، الدهون أحيانا لا يمكن أن تظهر على الميزان، معقبا: "أحيانا شكل الجسم بيتحسن بس مفيش اختلاف في الوزن على الميزان ودا عشان الجسم فقد دهون وهي مبتظهرش على الميزان العادي".



