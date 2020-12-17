بـ 3 طرق مجربة.. تخلصى من حب الشباب









علاج آثار حب الشباب



العلاجات السريرية القياسية هي الأكثر فعالية للحد من حب الشباب.











يمكنك أيضًا تجربة العلاجات المنزلية:





خل التفاح



يُصنع خل التفاح عن طريق تخمير عصير التفاح أو العصير غير المصفى من التفاح المضغوط، مثل أنواع الخل الأخرى، فهو معروف بقدرته على محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفطريات.





خل التفاح يحتوي على الأحماض العضوية مثل حمض الستريك، وأظهرت الأبحاث أن حمض السكسينيك، وهو حمض عضوي آخر، يثبط الالتهابات التي تسببها P. acnes، والتي قد تمنع التندب.









زيت شجرة الشاى



زيت شجرة الشاي قوي جدًا، لذلك قومي بتخفيفه دائمًا قبل وضعه على بشرتك ويمكنك مزجه مع العسل.







امزجي مقدارًا من زيت شجرة الشاي مع القليل من العسل واغمسي قطعة قطن في الخليط وضعيها على المناطق المصابة.









ضع المرطب إذا رغبت في ذلك وكرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.





تناول الزنك

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات أقل من الزنك في دمائهم من أولئك الذين لديهم بشرة صافية.





أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن تناول الزنك عن طريق الفم قد يساعد في تقليل حب الشباب.





على سبيل المثال، وجدت مراجعة أجريت عام 2014 أن الزنك أكثر فعالية في علاج آثار حب الشباب الشديد والتهابات من علاج حب الشباب المعتدل.







الزنك هو عنصر غذائي أساسي مهم لنمو الخلايا، وإنتاج الهرمونات، والتمثيل الغذائي، ووظيفة المناعة.







تمت دراستها جيدًا نسبيًا مقارنة بالعلاجات الطبيعية الأخرى لحب الشباب.



قد تساهم العديد من العوامل في تطور حب الشباب، منها:علم الوراثةحميةضغط عصبىالتغيرات الهرمونيةالالتهابات