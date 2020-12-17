بقوة 5.5 ريختر.. زلزال يضرب اليابان وغموض حول الإصابات والخسائر

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية، اليوم، الخميس، تعرض بعض المناطق في البلاد لزلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر، وخاصة محافظة إيواته، والمناطق المحيطة.





وأكدت الوكالة عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي، فيما لم تذكر أي معلومات عن إصابات، أو خسائر بالممتلكات.





وأضافت عن تعرض المنازل والمباني لاهتزاز شديد في العاصمة اليابانية طوكيو جراء الزلزال.





وضرب زلزال قوي، أمس الأربعاء، جزيرة مينداناو في الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.





وذكرت وسائل إعلامية، أن الزلزال الذي ضرب سواحل الفلبين بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.





وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين وقع على عمق 26.9 كم.





ولم تُشر التقارير إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما لم يتم الإعلان عن تحذير من موجات تسونامي.





وتقع الفلبين في منطقة "حلقة النار" بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.