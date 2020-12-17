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فن

عدوية يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير وسر ابتعاد الجميع عنه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يكشف الفنان أحمد عدوية ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياته بعد الحادث الذي تعرض له، ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه، والسر الذي أخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ.


وذلك خلال الجزء الثاني من حلقة الاعترافات والمواجهات بين الدكتور عمرو الليثي، ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في العاشرة، مساء السبت المقبل، من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة.


وتكشف زوجته سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معه والأزمات المالية التي عاشتها للإنفاق على علاجه وتوجه رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها.
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