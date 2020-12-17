بسبب كورونا.. شطة يطالب اتحاد الكرة بإلغاء مسابقات البراعم هذا الموسم

طالب عبد المنعم حسين، الشهير بـ"شطة"، مدير أكاديميات النادي الأهلي، اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة البراعم خلال الموسم الجاري.









وقال شطة، عبر تصريحات إذاعية، إنه "يتعين على مسئولي الجبلاية ضرورة إلغاء مسابقة البراعم خلال الموسم الجاري، تفاديًا لتعرض عناصر اللعبة من الصغار للإصابة بفيروس كورونا".









وأضاف: "سلامة وصحة أى لاعب سواء ناشئ أو محترف فوق أي اعتبارات أو بطولات، ويجب الوضع في الاعتبار ذلك من جانب المسئولين عن الرياضة".









وأشار إلى أن فيروس كورونا تزايد فى الآونة الأخيرة وتعرض مؤخرا منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين للإصابة لدى تواجدهم فى تونس من أجل المشاركة في دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.









وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد إقامة مسابقات الناشئين والبراعم في موسم 2020 -2021 خلال شهر نوفمبر الماضي.









كانت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية قرّرت في وقت سابق إلغاء مسابقات الناشئين والبراعم خلال الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.









وجاءت مواعيد مسابقات البراعم والناشئين في الموسم الجديد على النحو التالي:





بطولات الجمهورية

يتم تنظيم بطولات الجمهورية لأندية القسم الأول لمواليد 99-2001 ، 2003 - 2006.





بطولات دوري القطاعات

دوري القطاعات لأندية القسم الثاني والثالث والرابع مواليد 99-2001 ، 2003 ، 2004، 2005 ، 2006.









مهرجانات البراعم

مهرجانات براعم لمواليد 2007 -2008 -2009 -2020 -2011.