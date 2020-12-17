بمرتبات تصل لـ ١٢ ألف جنيه.. فرص عمل لحملة المؤهلات العليا في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل للشباب في وظيفة "كول سنتر" في قسم الدعم الفني في عدد من كبرى شركات الاتصالات والإنترنت داخل مصر، وذلك عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.









وذكرت المحافظة الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لتلك الوظائف وهي؛ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال وذلك لجميع الكليات وجميع المعاهد، وأن يكون لديه لباقة في الكلام، وأن تكون مخارج الحروف صحيحة خلال حديثة مع العملاء، وتقديم الموقف من التجنيد، وألا يقل السن عن ٢١ سنة.









وأوضحت محافظة الجيزة تفاصيل الوظائف المطلوبة، وهى: العمل ٩ ساعات يوميا تتخللها ساعة راحة، و٥ أيام عملا في الأسبوع، وذلك بمرتبات ٣٠٠٠ جنيه لخدمة كول سنتر باللغة العربية، و٤٠٠٠ جنيه لخدمة كول سنتر باللغة الإنجليزية، والمرتبات تبدأ من ٥٣٠٠ إلى ١٢٠٠٠ جنيه للغات.









وتتوافر أماكن عمل في عدة مناطق هي: الدقي والمعادي والمهندسين والعباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر، وذلك في مجال الكول سنتر في قسم الدعم الفني.



