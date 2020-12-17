حكم لبس النقاب دون موافقة الزوج.. الإفتاء ترد

حكم لبس النقاب دون موافقة الزوج ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب "وسام"، قائلًا: لا يجوز لبس النقاب دون موافقة الزوج، لأن النقاب ليس واجبًا، ولأبد من موافقة الزوج عليه.
وأشار الى أنه لأبد أن يستأذن الزوج في مثل هذا، ولأن النقاب ليس طاعة وإنما الطاعة فى الحجاب ان تستر المرأة كامل جسدها ماعدا الوجة والكفين وزاد الإمام أبو حنيفة والقدمين، فإذا سترت نفسها كهذا فتكون قد أدت الواجب عليها.
وتابع: وإنما تثاب اذا فعلته بنية صادقة ولكن العبرة فى امور الملابس راجعة الى الاعراف مادامت الأعراف متسمة مع الشرع .
حكم إجبار الزوجة على ارتداء النقاب.. الإفتاء ترد وتنصح بهذا الأمر
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب.
وأضاف « ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء بـ « اليوتيوب» أن المسائل الخلافية لابد أن يكون التعامل فيها بين الزوجين بالتفاهم؛ للمحافظة على دوام الود بينهما عن طريق تبادل النقاش واستماع كل منها إلى الآخر باحترام.
ونصح أمين الفتوى الزوج بعدم إجبار زوجته على أمر مختلف في حكمه وأن يجعل الخطوط الحمراء بينهما هي المحرمات، مشيرًا إلى أنه إذا كان الزوج ممن يقتنع بفرضية النقاب؛ لا يتزوج إلا بمن ترتديه أو تقتنع به.
واختتم بأنه يجب على الزوج أن يتعامل مع زوجته بإحسان ورفق وليس بإجبار وشدة، منوهًا أن دار الإفتاء تقر أن كشف الوجه جائز للمرأة، ولا تنكره على من ترتديه، ولكنها تؤكد على ضرورة أن تسير الأمور بين الزوجين بكل محبة وود وتفاهم وإقتناع؛ حرصًا على مصلحة الأسرة ودوام استقرارها.
-هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته:
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركِ بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.
-هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل:
وأضاف « ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء بـ « اليوتيوب» أن المسائل الخلافية لابد أن يكون التعامل فيها بين الزوجين بالتفاهم؛ للمحافظة على دوام الود بينهما عن طريق تبادل النقاش واستماع كل منها إلى الآخر باحترام.
ونصح أمين الفتوى الزوج بعدم إجبار زوجته على أمر مختلف في حكمه وأن يجعل الخطوط الحمراء بينهما هي المحرمات، مشيرًا إلى أنه إذا كان الزوج ممن يقتنع بفرضية النقاب؛ لا يتزوج إلا بمن ترتديه أو تقتنع به.
واختتم بأنه يجب على الزوج أن يتعامل مع زوجته بإحسان ورفق وليس بإجبار وشدة، منوهًا أن دار الإفتاء تقر أن كشف الوجه جائز للمرأة، ولا تنكره على من ترتديه، ولكنها تؤكد على ضرورة أن تسير الأمور بين الزوجين بكل محبة وود وتفاهم وإقتناع؛ حرصًا على مصلحة الأسرة ودوام استقرارها.
-هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته:
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركِ بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.
-هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل: