محافظ بني سويف يناقش 4 نماذج معالجة للصرف الصناعي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال لقائه بمسئولي إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة الصرف الصناعي بتكنولوجيا حديثة بنظام المعالجة الثلاثية، نماذج وحدات معالجات الصرف الصحي والصناعي التي أعدتها الشركة بناء عن اجتماع سابق مع المحافظ الذي طالب بإعداد نماذج محددة من الوحدات ودراسة تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة وجدواها مقارنة بالأنظمة الأخرى، ونوعية المياه المعالجة وإمكانية استخدامها في أنشطة أخرى .









عرض مسئولو الشركة "خلال اجتماع اليوم " عدد 4 نماذج من وحدات المعالجة وهي : محطة مجمعة للمنطقة الصناعية ، ومحطة لكل قسم من المصانع ، ومحطة لكل مجموعة مصانع متجاورة ، ومحطة لكل مصنع واحد ، حيث تم تصميم النماذج حسب الطاقة الاستيعابية وتمت دراسة على متوسطات الخارج من مياه الصرف الصناعي ، ونوعية الصرف حسب نوعية القطاعات الصناعية الموجودة بالمحافظة ،والتكلفة بأنواعها الثلاثة : الإنشائية والتشغيلية والصيانة.









اقرأ ايضا :









وكلف المحافظ المشرف العام على المكتب الفني ومديرة الاستثمار بعقد اجتماع مع رئيس شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي المشروعات الهيئة القومية فرع بني سويف في حضور المختصين لدراسة النماذج فنيا، تمهيدا للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن.









وتم الاتفاق على أنه بعد الموافقة على المشروع فنيا ، سيتم دراسة الآليات لتنفيذه بداية بمنطقة كوم أبو راضي كمرحلة أولى، من خلال التنسيق مع جمعية المستثمرين لتقديم تلك النماذج التي ستسهم في حل مشكلة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة، وذلك يهدف إليه كل الشركاء سواء المحافظة أو المستثمرين.