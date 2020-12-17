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أخبار البلد

الأرصاد الجوية تعلن موعد الموجة الجديدة من عدم استقرار الطقس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:30 م
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة جديدة من حالة عدم الاستقرار في الطقس تشهدها الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الجمعة، حتى الأربعاء المقبل، ويستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة مع وجود شبورة مائية كثيفة على مناطق مختلفة بالبلاد، وتكون هى الظاهرة الأكثر تأثيرًا على مدار الفترة القادمة.

الجمعة 18 ديسمبر
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة
- شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن السبت القادم وحتى الثلاثاء، تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد ويبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
ويكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يخص الظواهر الجوية، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار خفيفة بنسبة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر. 

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويتأثر شمال البلاد بإمتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بإمتداد منخفض جوي.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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