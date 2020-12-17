بعد خلافاتها مع جوني ديب.. آمبر هيرد: 2020 الأسوأ

خرجت النجمة العالمية آمبر هيرد عن صمتها بشأن خلافاتها مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب واصفة عام ٢٠٢٠ التي شهدت تواجدها في ساحات المحاكم بأنها الأسوأ.





وقالت آمبر هيرد في أول حوار لها منذ قضية التشهير مع جوني ديب إن عام ٢٠٢٠ لم يقم بتحضيرها لأي شيء.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.









وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.









وبدأ النجم العالمي أيضا جوني ديب استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني والإنساني، ولذلك طالب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد.









ويعود سبب التأجيل إلى حاجة جوني ديب إلى وقت للتفرغ لتصوير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3.









خلال جلسات القضية، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 ملايين دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.









وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: "تعرضت للخيانة".







