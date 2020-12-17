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أخبار العالم

موعد تلقي بايدن وكامالا هاريس لقاح كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بايدن وهاريس
بايدن وهاريس
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شريف سيد
كشف مسئولون في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، عن تلقي نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الهواء. 

وكان من المقرر أن يحصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل، وهو ما سيتم مع هاريس، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية. 

وأعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصا اليوم الخميس، للقاح "موديرنا" المضاد لـ فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، قال  فاوتشي، لشبكة "CNBC" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية "موديرنا" قد يحصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في وقت مبكر من يوم الخميس. 

ويأتي هذا اللقاح إلى جانب لقاح مصرح به سابقا من شركتي فايزر- بيونتك، هذا الأسبوع، حيث يتم منحه  للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يكافحون الوباء ولكبار السن.

وشهد يوم أمس الأربعاء أكثر الأيام دموية بالنسبة للولايات المتحدة حتى الآن، وتم الإبلاغ عن 3367 حالة وفاة على الأقل في جميع أنحاء البلاد، وذلك كأعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ تفشي الوباء.

ورجح فاوتشي، خلال حديثه مع الشبكة الأمريكية، إمكانية الوصول إلى "مناعة القطيع" بنهاية الربع الثاني من العام القادم، ولكن بشرط إقناع الناس بالحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن  حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أمريكا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وتوقع أن تبدأ مظاهر الحياة في العودة إلى طبيعتها في الخريف، في حال جرى التطعيم بلقاح كورونا على نطاق واسع.

وقال أكبر متخصص في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة،  إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا "فورا" مضيفا أنه يرغب في رؤية بايدن "محميا بشكل كامل تزامنا مع استلامه مقاليد الحكم في يناير".

وفي وقت سابق، تعهد بايدن بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنا لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.
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