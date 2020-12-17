لتعزيز القدرة الجنسية .. دراسة تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة

النظام الغذائي هو أحد العوامل الشائعة التي تؤثر على خصوبة الرجال، تم ربط تناول بعض الأطعمة المعينة بتحسين جودة الحيوانات المنوية والخصوبة العامة للذكور، عند الحديث عن الغذاء وخصوبة الذكور، وفقًا للنتائج الأخيرة ، من المعروف أن الجوز واللوز والبندق والجوز يعزز حيوية وحركة وتشكل الحيوانات المنوية.
أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Andrology العملية الجزيئية وراء كيف يغير استهلاك الجوز من جودة الحيوانات المنوية.
وجدت الدراسة أن تناول المكسرات يمكن أن يغير من جودة الحيوانات المنوية في غضون 14 أسبوعًا فقط، شملت الدراسة 72 مشاركًا من الذكور الأصحاء الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا على النمط الغربي، والذي يحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات.
طُلب من 48 منهم دمج 60 جرامًا من المكسرات يوميًا لمدة 14 أسبوعًا، وواصل الـ 24 الباقي أسلوب حياتهم المعتاد ونظامهم الغذائي الغربي.
ووفقا لموقع "timesofindia"، كان لدى الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ثقيلًا 36 منطقة جينومية من الحمض النووي للحيوانات المنوية لديهم وتم ميثيلتهم بشكل تفاضلي مقارنة بمجموعة التحكم، من هذه المناطق تم اعتبار 9.72 % مفرطة الميثيل.
تقدم هذه النتائج الدليل الأول على أن إضافة المكسرات إلى نظام غذائي منتظم على النمط الغربي يؤثر على مثيلة الحمض النووي للحيوانات المنوية في مناطق معينة.
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الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تعزز الصحة الجنسية
1- بذور اليقطين
تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الزنك والمعادن الأساسية الأخرى لتكوين الحيوانات المنوية. تم ربط مستويات الزنك المنخفضة بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وضعف جودة الحيوانات المنوية وزيادة خطر الإصابة بالعقم عند الذكور.
2- الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة غنية بالأحماض الأمينية إل-أرجينين التي يمكن أن تضاعف حجم الحيوانات المنوية، لذلك الشوكولاته الداكنة هي الأفضل.
3- الرمان
يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية، تشير الدراسات إلى أن شرب عصير الرمان يحسن الأداء الجنسي ويقلل من فرص ضعف الانتصاب لدى الرجال.