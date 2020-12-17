لتعزيز القدرة الجنسية .. دراسة تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Andrology العملية الجزيئية وراء كيف يغير استهلاك الجوز من جودة الحيوانات المنوية.





وجدت الدراسة أن تناول المكسرات يمكن أن يغير من جودة الحيوانات المنوية في غضون 14 أسبوعًا فقط، شملت الدراسة 72 مشاركًا من الذكور الأصحاء الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا على النمط الغربي، والذي يحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات.





طُلب من 48 منهم دمج 60 جرامًا من المكسرات يوميًا لمدة 14 أسبوعًا، وواصل الـ 24 الباقي أسلوب حياتهم المعتاد ونظامهم الغذائي الغربي.