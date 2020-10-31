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مرأة

للرجال والسيدات .. نوع من المكسرات يزيد من القدرة الجنسية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:01 م
القدرة الجنسية
القدرة الجنسية
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حياة عبد العزيز
هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد في تحسين القدرة الجنسية  للرجال والسيدات، وذلك من خلال تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون.

تحتوي مكسرات الصنوبر على مستويات عالية من الزنك ، مما قد يزيد من القدرة الجنسية لديك.

أكدت كلية الطب بجامعة هارفارد أن هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن الدافع الجنسي للشخص، في كلا الجنسين.

وصرحت كلية الطب بجامعة هارفارد: "مع تقدم الرجال في العمر ، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل تدريجي للغاية، حوالي واحد بالمائة إلى اثنين بالمائة كل عام".

تشمل أعراض نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال البالغين انخفاض الرغبة الجنسية والعجز الجنسي.

بالنسبة للنساء، قد يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى انخفاض الرغبة الجنسية وضعف التركيز أو الاكتئاب.

وقالت أخصائية التغذية ماجي ميشال كريك: "تحتوي حبات الصنوبر على حوالي 6.5 جرام من الزنك لكل ثلاثة أونصات، لذلك يجب تضمينه في الوجبات الغذائية.

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