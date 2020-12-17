عودة العمرة قريبًا.. شركات السياحة تزف بشرى للمصريين

قال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه يتوقع خلال الفترة المقبلة عودة العمرة، وذلك بعد قيام السعودية بالتعاقد على لقاح فيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن السعودية من الممكن ان تضع ضوابط فى منتصف شهر يناير القادم أو نهاية شهر 1 للمرحلة الرابعة لعودة العمرة.
واشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الى انه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة بالنسبة للمصريين خلال النصف الثاني من شهر رجب القادم.
ولفت الى ان اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا أو الحكومة المصرية لن تقوم ب إلغاء رحلات العمرة بالنسبة للمواطنين
واكد أن عدم إقامة الحج و العمرة لمدة عام ماضي يتسبب فى مشكلات كثيرة للقطاع السياحي، موضحًا أن الجميع لديه أمل فى الفترة المقبلة بفتح رحلات الحج و العمرة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يجري المواطن قبل السفر الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وتكون بأعداد معينة، معلقًا " فيروس كورونا أثرت على القطاع السياحى بشكل كبير جدًا".
وفى نفس السياق أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتي سفره وعودته سالما.