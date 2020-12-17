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عودة العمرة قريبًا.. شركات السياحة تزف بشرى للمصريين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:05 م
العمرة
العمرة
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البهي عمرو
قال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه يتوقع خلال الفترة المقبلة عودة العمرة، وذلك بعد قيام السعودية بالتعاقد على لقاح فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي"  المذاع على قناة دي ام سي، أن السعودية من الممكن ان تضع ضوابط فى منتصف شهر يناير القادم أو نهاية شهر 1 للمرحلة الرابعة لعودة العمرة.

واشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الى انه  من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة بالنسبة للمصريين خلال النصف الثاني من شهر رجب القادم.

ولفت الى ان اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا أو الحكومة المصرية لن تقوم ب إلغاء رحلات العمرة بالنسبة للمواطنين

واكد أن عدم إقامة الحج و العمرة لمدة عام ماضي يتسبب فى مشكلات كثيرة للقطاع السياحي، موضحًا أن الجميع لديه أمل فى الفترة المقبلة بفتح رحلات الحج و العمرة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يجري المواطن قبل السفر الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وتكون بأعداد معينة، معلقًا " فيروس كورونا أثرت على القطاع السياحى بشكل كبير جدًا".

وفى نفس السياق أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتي سفره وعودته سالما.

وأضاف أن البوابة الإلكترونية تتيح مراقبة المعتمر من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة تواجه المعتمرين سواء قبل سفرهم أو بعد وصولهم للأراضي المقدسة وحتي عودتهم.

 

وناشد المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، سرعة التدخل وإصدار توجيهاتها لأجهزة الوزارة المختصة للربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والبوابة في أسرع وقت.


واعتبر "إبراهيم"، أن تلك الخطوة من أهم خطوات الاستعداد لموسم العمرة المنتظر لحماية المعتمرين خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هذا الربط يجعل المعتمر طوال الوقت تحت الرقابة الصحية للدولة ومتابعة أية تطورات صحية تواجهه لسرعة التدخل.


وأشار إبراهيم إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة عدة مرات وإخطارهم بجاهزية البوابة للربط الإلكتروني وسرعة إنجازه ولم يتم الرد من مسئولي الوزارة مما يستدعي تدخل الوزيرة شخصيا لإتمام تلك الخطوة لصالح المعتمر أولا وأخيرا.


وأضاف أحمد إبراهيم أن البوابة مجهزة إلكترونيا علي أعلي مستوي وخاصة في الناحية الصحية والتي ستمكن القائمين علي البوابة بعد إتمام الربط مع وزارة الصحة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة وترفع أتوماتيكيا علي البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأية تحاليل أخري ومعرفة إذا ما كان المعتمر تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولي جرعاته لمصر مؤخرا وسوف تصل جرعات أخري منه تباعا.


لفت إلى أننا تتيح أيضا التعرف علي الحالة الصحية بشكل عام للمعتمر أولا بأول ومعرفة درجة حرارته على مدار الساعة بما يتيح التنبؤ بأية مخاطر صحية قد يتعرض لها سواء قبل سفره وحتي عودته والتدخل الفوري في الطوارئ.


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