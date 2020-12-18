قصة نجاح سكودا عملاق السيارات التشيكية





بعد انخفاض خلال فترة الكساد الاقتصادي، أصبحت سكودا ناجحة مع نماذج مثل بوبيلار في أواخر الثلاثينيات، خلال احتلال تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية، تم تحويل أشغال سكودا إلى جزء من أشغال هيرمان غورينغ لخدمة الجهود الألمانية في الحرب العالمية الثانية.





عام1945، أعيد بناء مصنع ملادا بوليسلاف، وبدأ إنتاج أول سيارة سكودا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي خريف عام 1945، أصبحت سكودا (جنبا إلى جنب مع كافة الشركات المصنعة الكبيرة) جزءا من الاقتصاد المخطط، والذي يعني أنها تم فصلها من شركة سكودا الأم.





وبالرغم من الظروف السياسية غير المواتية وفقدان الاتصال مع التطور التقني في البلدان غير الشيوعية، احتفظت سكودا بسمعة طيبة حتى الستينيات، منتجة نماذج مثل سكودا 440 سبارتاك، و445 أوكتافيا، وفيليشيا وسكودا 1000 MB. كانت سكودا دائما معروفة دوليا ببناء سيارات شديدة المتانة وجديرة بالثقة.





في أواخر الثمانينيات فازت اسكودا فئتها في رالي راك لمدة 17 عاما على التوالي كانت مدعومة بمحرك قدرة 130 حصانا، و1289 سم مكعب. وعلى الرغم من صورتها المؤرخة وكونها موضع سخرية، ظلت السكودا مشهدا مألوفا على طرقات المملكة المتحدة وأوروبا الغربية خلال السبعينيات والثمانينيات.





وجاءت نقطة التحول في عام 1987 مع طراز فافوريت. كان مظهر الفافوريت من تصميم شركة التصميم الإيطالية بيرتوني. مع بعض تقنية المحرك مرخص لها من أوروبا الغربية، ولكن لا تزال تستخدم المحرك الـ1289 سم مكعب من تصميم سكودا.





جلبت الثورة المخملية تغييرات كبيرة إلى تشيكوسلوفاكيا، وخضعت معظم الصناعات للخصخصة وفي حالة سكودا سيارات، جلبت الحكومة شريكا أجنبيا قويا و تم اختيار فولكس واجن في عام 1990 وفي أبريل، عام 1991، أصبحت سكودا العلامة التجارية الرابعة لمجموعة فولكس واجن. حتى أصبحت الآن سكودا لديها العديد من مصانع التحويل والتجميع، واحد في سراييفو، البوسنة والهرسك ولدى سكودا أيضا مصنع تجميع في مدينة أورانجاباد، في ولاية مهاراشترا الهندية الغربية التي أنشئت في عام 2001 تحت اسم سكودا الهند الخاصة المحدودة.







في عام 2008، أصدرت سكودا الصور الأولى للاوكتافيا المميزة بمصابيح أمامية، وشبكة أمامية وكذلك خلفية ودواخل معدلة التصميم قليلا. السيارة المعدلة تحتوي أيضا على اختيار جديد من المحركات بما في ذلك TFSI 1.4 ومحركات ديزل المسطرة المشتركة.



سكودا أوتو هي شركة سيارات تشيكية يقع مقرها في الجمهورية التشيكية في مدينة ملادا بولسلاف، وأصبحت سكودا إحدى الشركات التابعة لمجموعة فولكس واجن في عام 1991، والتي تتضمن أيضًا ماركات سيارات فولكس واجن، أودي ايه جي، بنتلي موتورز المحدودة، سيارات بوجاتي سا، لامبورجيني أوتوموبيلي القابضة S.p.A.وتعود سكودا إلى أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر، على غرار العديد من مصنعي السيارات المؤسسين منذ فترة طويلة، وقد بدأت الشركة مع صناعة الدراجات الهوائية.بعد الحرب العالمية الأولى بدأت في إنتاج الشاحنات، ولكن في عام 1924، بعد الدخول في مشاكل والتعرض لحريق، بحثت الشركة عن شريك نتيجة لذلك اندمجت مع أشغال سكودا، أكبر شركة صناعية في تشيكوسلوفاكيا و كان معظم الإنتاج اللاحق تحت اسم سكودا.