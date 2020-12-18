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فن

بوسي شلبي تشارك متابعيها بـصورة لها مع ريهام حجاج ... شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية بوسي شلبى صورة لها مع الفنانة ريهام حجاج وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وحاز الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : منورين - قمرات - صباح الخير 

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كانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج  هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.
 
مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

ويدور في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.

 
و تكشفت صور ريهام حجاج على إنستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات والملابس، حيث تعتمد على الأزياء المتناسقة معها والتي تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وعلى الرغم من أناقة ريهام حجاج في الكثير من الأحيان إلا أنها تميل إلى اختيار الإطلالات التي الغريبة وغير التقليدية، كما تحرص على اقتناء الملابس والحقائب التي تحمل توقيع أشهر دور الأزياء في العالم، تميل دائما إلي التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

 

تحرص ريهام حجاج أيضا على متابعة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها و يكشف عن جمالها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على صيحات المكياج الجذابة والرقيقة ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل، كما تظهر من حين لآخر بلوك وتسريحة شعر جديدة ومتناسقة معها.

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