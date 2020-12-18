تخصيص 54 مليون جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية بوسط سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تخصيص اعتمادات مالية لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء بإجمالي 54 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2020..2021م.
وأكد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج، أن محافظة شمال سيناء خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.
وأشار رئيس مركز ومدينة نخل،إلى أنه بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على مستوى المركز والمدينة، فإن المبلغ المخصص لنخل يتم توزيعها على محاور التنمية الأساسية منهم 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليون للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية.
وأوضح أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية فى مدينة نخل، إلى جانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.
وقال أسامة أحمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تبلغ 23 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيها لأعمال الكهرباء ، مبلغ 11 مليونا و500 ألف جنيه للطرق ، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة ، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية .
كما يجري تجهيز محطة تحلية المياه بقرية المنبطح ، للقضاء على مشكلة المياه بالقرية.كما يتم تركيب أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية لرفع المعاناة عن الأهالي ، وحل أزمة الكهرباء .الي جانب صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحي البدوي الغربي، و العمل في توصيل الكهرباء لتجمع البياض بقرية القصيمة بتمويل من الخطة الاستثمارية 2020/2021م .
من جانبها،أنهت هندسة الكهرباء بمدينة الحسنة عملية إصلاح عطل الكهرباء بالمدينة، وكذلك إصلاح وصيانة محول تجمع إصرام، كما تم إصلاح وصيانة محول قرية وادي العمرو، علاوة على الانتهاء من إصلاح وصيانة (١٤) عامود كهرباء بقرية المغفرة.
وفي نفس السياق، قرر المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، دعم قريتي وادي العمرو والبرث بوسط سيناء بمحولات كهربائية جديدة، لتوفير الإنارة والحفاظ على السكان المحليين في المنطقة، حيث تم تركيب 60 عامود كهرباء ومحولين كهرباء قدرة كل واحد منهما 200 كيلو فولت، وتوصيل خطوط كهرباء جهد متوسط لعدد من قرى مركز الحسنة.
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وأكد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج، أن محافظة شمال سيناء خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.
وأشار رئيس مركز ومدينة نخل،إلى أنه بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على مستوى المركز والمدينة، فإن المبلغ المخصص لنخل يتم توزيعها على محاور التنمية الأساسية منهم 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليون للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية.
وأوضح أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية فى مدينة نخل، إلى جانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.
وقال أسامة أحمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تبلغ 23 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيها لأعمال الكهرباء ، مبلغ 11 مليونا و500 ألف جنيه للطرق ، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة ، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية .
كما يجري تجهيز محطة تحلية المياه بقرية المنبطح ، للقضاء على مشكلة المياه بالقرية.كما يتم تركيب أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية لرفع المعاناة عن الأهالي ، وحل أزمة الكهرباء .الي جانب صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحي البدوي الغربي، و العمل في توصيل الكهرباء لتجمع البياض بقرية القصيمة بتمويل من الخطة الاستثمارية 2020/2021م .
من جانبها،أنهت هندسة الكهرباء بمدينة الحسنة عملية إصلاح عطل الكهرباء بالمدينة، وكذلك إصلاح وصيانة محول تجمع إصرام، كما تم إصلاح وصيانة محول قرية وادي العمرو، علاوة على الانتهاء من إصلاح وصيانة (١٤) عامود كهرباء بقرية المغفرة.
وفي نفس السياق، قرر المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، دعم قريتي وادي العمرو والبرث بوسط سيناء بمحولات كهربائية جديدة، لتوفير الإنارة والحفاظ على السكان المحليين في المنطقة، حيث تم تركيب 60 عامود كهرباء ومحولين كهرباء قدرة كل واحد منهما 200 كيلو فولت، وتوصيل خطوط كهرباء جهد متوسط لعدد من قرى مركز الحسنة.
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