نشاط ثقافي مكثف بالفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث ناقش نادي أدب الطفل بقسم المواهب ورشة أدبية أعمال الأدباء مثل قصيدتي المغرور كالنجم لمحمود رفعت والقلب الحزين لحبيبة فرج وألقت رقية فرج قصيدة قلبي ينادي وغيرها من المواهب من أعضاء النادي، كما عقدت مكتبة الطفل ندوة بعنوان "السلام النفسي وأثره على استقرار المجتمع" للشيخ أيمن شعبان من الأزهر الذي أشار إلى قيم العفو والتسامح كأخلاق أساسية فى الإسلام وشيم التواضع والمحبة بين الناس مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية أثناء الندوة، كذلك نظم نادي أدب البادية ببيت ثقافة اطسا أمسية شعرية بمركز شباب دانيال لكل من الشعراء سيد بودهيم الرمحي، عبد الوهاب بو عقلية، عبد الله السمالوسي، هشام العياط وأحمد الرمحي.





نظم بيت ثقافة اطسا أيضا محاضرة بعنوان "ضرورة المحافظة على مياه نهر النيل" لرمضان إبراهيم بمركز شباب الجعافرة، تحدث فيها عن أهمية نهر النيل كمصدر للمياه العذبة في مصر، وكيفية الحفاظ على مياهه من خلال ترشيد الاستهلاك، كما نظمت مكتبة الفيوم العامة بالتعاون مع المعهد العالي الخدمة الإجتماعية بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر والأزهر الشريف لقاء فكرى بعنوان "قضايا اللغة العربية" تفضل فضيلته بشرح أهمية اللغة العربية وجمالها.



