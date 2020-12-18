بشرى لأهالي أسيوط.. رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع





أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة ووحدة مشروع الرصف لإستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز وكذلك أعمال رد الشئ لأصله طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وهو ما سيساهم في تحسين حالة الطرق بالمحافظة ورفع جودة وكفاءة تلك الشوارع خاصة عقب إزالة الطبقة المتهالكة.





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وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق لتسهيل النقل والانتقال من خلالها.













وأضاف محافظ أسيوط إن رئاسة حي غرب أسيوط بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة تواصل أعمال كشط شارعي محمد توفيق خشبة و26 يوليو الرئيسي بحي غرب أسيوط وإزالة طبقات الأسفلت القديمة تمهيدًا لرصفه فضلًا عن رفع كافه التعديات على حرم الطريق وإزالة الإعلانات المخالفة على أعمدة الإنارة والحوائط وتركيب كشافات إنارة جديدة وبلدورات للارصفه بإستخدام معدات المشروع والحي وبمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومسئولي وحدة الرصف





وذلك استكمالًا لخطة المحافظة لرصف وتمهيد وتسوية وكشط الشوارع والمطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة واستكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء وفي إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف







