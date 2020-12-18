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محافظات

وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ القاهرة والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:47 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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عبد العزيز جمال
أدى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وعدد من قيادات محافظة القاهرة صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات (٣).

جاء ذلك إحتفالًا ببدء أداء الشعائر الدينية به بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى ضمن الإحتفال بإنتهاء المرحلة الثالثة لمدينة الأسمرات التى أقامتها الدولة كسكن حضارى متكامل الخدمات بديل للعشوائيات  .
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