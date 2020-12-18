وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ القاهرة والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات

أدى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية و

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وعدد من قيادات محافظة القاهرة صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات (٣).



