ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. الكاف يلغي مباراة منتخب مصر أمام تونس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:10 م
الكاف
الكاف
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الغاء مباراة منتخب مصر الشباب أمام نظيره التونسي  ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة، شمال أفريقيا.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة. 

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

تسببت أزمة كبرى في تأجيل مباراة مصر وتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا، التي كان من المقرر إقامتها في  تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وذكرت قناة تونس الوطنية، أن مسحة لاعب في منتخب الشباب جاءت إيجابية،  وبالتالي يصبح منتخب مصر غير مؤهل لخوض المباراة.

وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة لخوض أي مباراة في دورة شمال أفريقيا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية،من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. 

وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي: 

حراسة المرمى: حمزة علاء. 

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. 

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أنباء عن سلبية عينة أحد اللاعبين.. عصام عبدالفتاح: تزايد فرص إقامة مباراة مصر وتونس

سلبية مسحة محمود صابر تنقذ منتخب الشباب من الانسحاب أمام تونس

طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

اللجنة الطبية للكاف تجتمع لحسم مصير مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

موعد مباراة منتخب مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

رسميا.. طبية الكاف توافق على إقامة مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار على 11 منطقة بالجمهورية.. تفاصيل

الأول منذ سقوط البشير.. قرار عاجل من النائب العام السوداني

خطة تطوير شاملة للقطاع.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

لمواجهة كورونا.. ترامب يعلن الموافقة على لقاح موديرنا وبدء توزيعه الفوري

الأرامل والأبناء والإخوة.. مزايا واسعة للمستحقين بقانون المعاشات الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عديدة لتناول البليلة قبل النوم.. وطريقة تحضيرها

بعد وفاته بكورونا.. قصة رئيس بوروندي السابق المحكوم عليه بالسجن

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها