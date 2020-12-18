قيادات الأوقاف خلال افتتاح المساجد الجديدة: رسالتنا عمارة بيوت الله

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 45 مسجدا جديدا ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة 596 مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة بعمارة المساجد.





ووجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير رسالة أن عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها هي رسالة وزارة الأوقاف، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ، كما أكدوا التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا.





وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مركز شباب حي الأسمرات، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات ٣.





شملت الجولة تفقد ملاعب المركز وسط تواجد مكثف من قبل أبناء حي الأسمرات من النشء والشباب المشاركين في ألعاب كرة القدم، الكونغوفو، والكاراتيه.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بتنوع الأنشطة الرياضية المقدمة لأبناء حي الأسمرات، والاقبال الكبير على المشاركة بها في إطار تقديم كافة الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء حي الأسمرات َ، والمساهمة في تنشئتهم بصورة سليمة فكريًا وصحيًا وبدنيًا من خلال ممارسة الرياضة.





وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على إتاحة الخدمات الرياضية لأبناء مصر والأهالي المقيمين بالمشروعات السكنية الجديدة من خلال إنشاء مدن رياضية ومراكز شباب متكاملة الخدمات.