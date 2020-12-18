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تعليم

جامعة الملك سلمان تعلن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:34 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية
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قســــم التعليـــــم
أعلن د. أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، فتح باب التسجيل للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بداية من يوم السبت ١٩ ديسمبر حتى الخميس ١٤ يناير، بشؤون الطلاب بمقر الجامعة براس سدر وشرم الشيخ.

وأوضح أن الأماكن الشاغرة  في فرع راس سدر في المجالات التالية: الهندسة - العلوم الإدارية - الزراعات الصحراوية  - العلوم الأساسية  - الصناعات التكنولوجية.

أما الأماكن الشاغرة في فرع شرم الشيخ فهى فى مجال علوم وهندسة الحاسبات ، والعمارة ، والسياحة والضيافة،  والألسن واللغات التطبيقية، والفنون والتصميم.

ويدفع الطالب رسوم التسجيل والاختبارات ( تخصص وتفكير نقدي) وقيمتها ٧٥٠ للرغبة الأولى و٥٠٠ لكل رغبة أخرى إذا كانت في مجال مختلف عن الرغبة الأولى، ويتم الدفع  من خلال اي فرع من فروع البنك الأهلي علي حساب الجامعة رقم ٠٠٩٣٠٧١١٨٠٢٧٧٤٠١٠١٦ والاحتفاظ بصورة من إيصال الدفع. 


علمًا بأن التواصل مع إدارة  التسجيل والقبول من خلال البريد الإلكتروني التالي:

شرم الشيخ 


راس سدر 


ولمزيد من المعلومات عن الجامعة و المجالات المتاحه قم بزيارة الرابطين التاليين



و للتسجيل من خلال الضغط هنا
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